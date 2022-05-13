Министр обороны США провел разговор с Шойгу
Впервые после начала российского вторжения
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сообщает Пентагон.
Во время разговора Остин призвал Шойгу к немедленному прекращению огня в Украине и отметил важность сохранения линий связи.
Это был первый разговор Остина с Шойгу с 18-го февраля, говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джона Кирби.
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Источник:МЕТА
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