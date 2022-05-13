Министр обороны США провел разговор с Шойгу

Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сообщает Пентагон.

Во время разговора Остин призвал Шойгу к немедленному прекращению огня в Украине и отметил важность сохранения линий связи.

Это был первый разговор Остина с Шойгу с 18-го февраля, говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джона Кирби.