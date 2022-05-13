Арестович подал заявки на регистрацию торговых марок со своим именем

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подал заявку на регистрацию нескольких торговых марок со своей фамилией.

Соответствующая информация содержится в системе Укрпатента.

Так, он намерен зарегистрировать марки "Арестович", "Алексей Арестович", "Алексей Арестович", а также "Arestovych" и "Arestovich".

В заявках указаны индексы услуг, которые Арестович, предположительно, намерен предоставлять под этими торговыми марками. Классификация обширна — от определения общественной мысли, преподавания и банковского дела до астрологического консультирования, арт-терапии и создания подкастов.

За подачу каждой из десяти заявок представитель ОП заплатил от 6,4 тыс. до 16 тыс. гривен, всего — 131,2 тыс. грн.

По состоянию на 13 мая все заявки находятся на стадии формальной экспертизы, поэтому торговые марки еще не были зарегистрированы.