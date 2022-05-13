Арестович подал заявки на регистрацию торговых марок со своим именем
Индексы услуг обширны
ОП
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подал заявку на регистрацию нескольких торговых марок со своей фамилией.
Соответствующая информация содержится в системе Укрпатента.
Так, он намерен зарегистрировать марки "Арестович", "Алексей Арестович", "Алексей Арестович", а также "Arestovych" и "Arestovich".
В заявках указаны индексы услуг, которые Арестович, предположительно, намерен предоставлять под этими торговыми марками. Классификация обширна — от определения общественной мысли, преподавания и банковского дела до астрологического консультирования, арт-терапии и создания подкастов.
За подачу каждой из десяти заявок представитель ОП заплатил от 6,4 тыс. до 16 тыс. гривен, всего — 131,2 тыс. грн.
По состоянию на 13 мая все заявки находятся на стадии формальной экспертизы, поэтому торговые марки еще не были зарегистрированы.
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