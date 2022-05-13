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Арестович подал заявки на регистрацию торговых марок со своим именем

Общие новости
(1 голосов)

Индексы услуг обширны

Арестович подал заявки на регистрацию торговых марок со своим именем

ОП

Новина українською

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подал заявку на регистрацию нескольких торговых марок со своей фамилией.

Соответствующая информация содержится в системе Укрпатента.

Так, он намерен зарегистрировать марки "Арестович", "Алексей Арестович", "Алексей Арестович", а также "Arestovych" и "Arestovich".

В заявках указаны индексы услуг, которые Арестович, предположительно, намерен предоставлять под этими торговыми марками. Классификация обширна — от определения общественной мысли, преподавания и банковского дела до астрологического консультирования, арт-терапии и создания подкастов.

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За подачу каждой из десяти заявок представитель ОП заплатил от 6,4 тыс. до 16 тыс. гривен, всего — 131,2 тыс. грн.

По состоянию на 13 мая все заявки находятся на стадии формальной экспертизы, поэтому торговые марки еще не были зарегистрированы.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
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FC Energy (Новая Каховка)
13.05.2022 в 20:52
правильно делает, в инстаграмме уже куча фейковых брендов под Арестовичем, крема всякие..
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0
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Footballers (Умань)
13.05.2022 в 20:51
Війна йому піар і бізнес.Другий Гордон на підході.
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0
0
avatar
ФутбольнийГеній (Рівне)
13.05.2022 в 20:49
а "Алексей Арестович" 2 раза
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0
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aleks68
13.05.2022 в 20:30
"бизнесмен"люся
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0
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