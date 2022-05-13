Страны G7 планируют выделить Украине помощь до 30 млрд евро
Встреча пройдет в Германии на следующей неделе
Getty Images/Global Images Ukraine
Страны Большой семерки (G7) планируют широкую финансовую поддержку Украины, сообщает
На встрече министров финансов G7 в Петерсберге под Бонном на следующей неделе страны Большой семерки хотят инициировать бюджетную поддержку Украины на сумму почти 30 миллиардов евро.
По словам участников переговоров, Украина сама озвучила эту финансовую потребность до конца года. Около пяти миллиардов евро ежемесячно уходило, например, на выплаты чиновникам или пенсионерам, которые Украина не может выплатить самостоятельно. Международный валютный фонд считает эти расчеты справедливыми и тоже приходит к подобным цифрам.
Помощь будет предоставляться в форме ссуд и грантов. Так что Киеву не придется возвращать всю сумму. Сумма в 30 миллиардов евро предполагает, что военные действия закончатся в течение года.
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