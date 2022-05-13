Германия рассматривает вариант продажи Украине комплексов ПВО IRIS-T SLM
Но поставки еще не одобрены
фото из свободных источников
Федеральный совет безопасности Германии рассматривает вариант возможной передачи Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.
Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Данное предложение уже две недели находится на рассмотрении совета безопасности, но пока решение не принято. Издание пишет, что если система ПВО будет передана, она может заработать в Украине с ноября.
В целом, Украина заинтересована в приобретении десяти таких систем. В случае, если они будут переданы Украине, Германия сможет пополнить свой баланс в течение следующих трех-четырех лет.
IRIS-T SLM — разработанный Diehl Defence наземный ЗРК на шасси MAN SX 45 (8x8) c модифицированными управляемыми ракетами класса "воздух-воздух" малой дальности IRIS-T c инфракрасной головкой самонаведения, оснащенными более мощным двигателем.
Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, потолок поражения – 20 км. Может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.
Популярное сейчас
- Украинские артиллеристы поблагодарили США за гаубицу М777
- В Киеве и области меняется время комендантского часа
- Тренер Реала рассказал, сыграет ли еще Лунин в этом сезоне
- В Херсоне орки отбирают у людей квартиры, а у себя на россии – проводят скрытую мобилизацию
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО
Новости по теме
- 23:49 Украинские Сенатор-республиканец заблокировал законопроект о выделении 40 млрд. долларов в помощь Украине
- 23:46 Украинские Джемилев: Эрдоган предлагали Шойгу эвакуировать защитников Мариуполя через Бердянск
- 23:26 Украинские Они трусы. У России нет смелости признать поражение - обращение Зеленского