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Оккупанты оставили на острове Змеиный метки в виде буквы Z - ФОТО

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Об этом говорят спутниковые снимки

Оккупанты оставили на острове Змеиный метки в виде буквы Z - ФОТО

схемы

Новина українською

Спутник Maxar зафиксировал на острове Змеиные метки в виде буквы "Z" – символ агрессии рф против Украины.

Об этом пишет проект "Радио Свобода" "Схемы".

На спутниковых снимках Maxar за 12 мая на северо-восточной части острова заметили заглавные буквы "Z". Как известно, эта буква стала символом полномасштабного военного вторжения в Украину и часто используется в российской пропаганде. Военная техника РФ тоже часто обозначена такой меткой.

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Также спутник 12 мая зафиксировал затопленный катер типа "Серна", возле которого плавучий кран. Этот десантный катер был уничтожен беспилотным летательным аппаратом Байрактар.

Возле плавучего крана и затонувшего катера на спутниковых снимках зафиксирован другой катер типа "Серна".

Ранее подобный плавучий кран был подмечен в Севастополе, в бухте Голландия. Спутник Planet Labs зафиксировал его в оккупированном Крыму 11 мая. Обычно в бухте Голландия базируются военные суда Черноморского флота РФ.

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В статье: война с Россией
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