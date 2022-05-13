Оккупанты оставили на острове Змеиный метки в виде буквы Z - ФОТО
Об этом говорят спутниковые снимки
схемы
Спутник Maxar зафиксировал на острове Змеиные метки в виде буквы "Z" – символ агрессии рф против Украины.
Об этом пишет проект "Радио Свобода" "Схемы".
На спутниковых снимках Maxar за 12 мая на северо-восточной части острова заметили заглавные буквы "Z". Как известно, эта буква стала символом полномасштабного военного вторжения в Украину и часто используется в российской пропаганде. Военная техника РФ тоже часто обозначена такой меткой.
Также спутник 12 мая зафиксировал затопленный катер типа "Серна", возле которого плавучий кран. Этот десантный катер был уничтожен беспилотным летательным аппаратом Байрактар.
Возле плавучего крана и затонувшего катера на спутниковых снимках зафиксирован другой катер типа "Серна".
Ранее подобный плавучий кран был подмечен в Севастополе, в бухте Голландия. Спутник Planet Labs зафиксировал его в оккупированном Крыму 11 мая. Обычно в бухте Голландия базируются военные суда Черноморского флота РФ.
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