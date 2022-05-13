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россия хочет поставить Польшу следующей в очередь на денацификацию после Украины

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(1 голосов)

А не треснет?

россия хочет поставить Польшу следующей в очередь на денацификацию после Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

россия продолжает угрожать другим странам вторжением на подобие того, которое совершила в Украине. Так, депутат Госдумы Олег Морозов пригрозил Польше:

"Своими заявлениями о России польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацификацию после Украины", - сказал депутат.

Добавим, что ранее поссия изменила свою позицию по вступлению Украины в ЕС – теперь кремль против.

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В статье: война с Россией
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Источник:
НЕХТА

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.05.2022 в 20:45
Бачу що поляки скоро приєднаються до нас на фронті...
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+1
0
aleks68
13.05.2022 в 20:29
как бы помойку паРАШУ не поставили .....возомнившие о себе мокшанские долб.....бы.любители пугать всех своей голой .опой
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+2
0

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