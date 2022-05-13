россия хочет поставить Польшу следующей в очередь на денацификацию после Украины

россия продолжает угрожать другим странам вторжением на подобие того, которое совершила в Украине. Так, депутат Госдумы Олег Морозов пригрозил Польше:

"Своими заявлениями о России польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацификацию после Украины", - сказал депутат.

Добавим, что ранее поссия изменила свою позицию по вступлению Украины в ЕС – теперь кремль против.