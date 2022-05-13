россия хочет поставить Польшу следующей в очередь на денацификацию после Украины
А не треснет?
Getty Images / Global Images Ukraine
россия продолжает угрожать другим странам вторжением на подобие того, которое совершила в Украине. Так, депутат Госдумы Олег Морозов пригрозил Польше:
"Своими заявлениями о России польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацификацию после Украины", - сказал депутат.
Добавим, что ранее поссия изменила свою позицию по вступлению Украины в ЕС – теперь кремль против.
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Источник:НЕХТА
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.05.2022 в 20:45
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aleks68
13.05.2022 в 20:29
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+2
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