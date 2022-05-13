В Мариуполе оккупанты начали допрашивать детей
Таким образом оккупанты пытаются поймать родителей на лжи
Getty Images/Global Images Ukraine
Российские оккупанты начали допрашивать детей, которые вместе с родителями пытаются покинуть город.
Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Отмечается, что таким образом оккупанты пытаются поймать родителей на лжи.
"Последние эвакуированные из Мариуполя сообщают, что россияне уже дошли до допросов детей. После допроса родителей в их присутствии начинают уточняющий допрос детей относительно подробностей", - говорится в сообщении.
Напомним, что
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