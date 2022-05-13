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В Мариуполе оккупанты начали допрашивать детей

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Таким образом оккупанты пытаются поймать родителей на лжи

В Мариуполе оккупанты начали допрашивать детей

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российские оккупанты начали допрашивать детей, которые вместе с родителями пытаются покинуть город.

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Отмечается, что таким образом оккупанты пытаются поймать родителей на лжи.

"Последние эвакуированные из Мариуполя сообщают, что россияне уже дошли до допросов детей. После допроса родителей в их присутствии начинают уточняющий допрос детей относительно подробностей", - говорится в сообщении.

Напомним, что в городе гуманитарная катастрофа - люди вынуждены искать еду на мусорниках и стоять в очередях за едой.

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В статье: война с Россией
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