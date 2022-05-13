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Глава Одесской ОВА: В россии заканчиваются буряты. Скоро будут отправлять московских мажорчиков

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Глава Одесской ОВА: В россии заканчиваются буряты. Скоро будут отправлять московских мажорчиков

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Глава Одесской ОВА Максим Марченко своеобразно прокомментировал потери в российской армии и рассказал о том, что теперь на войну могут отправлять и москвичей.

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"Учитывая эффективную работу ВСУ, в россии уже заканчиваются буряты.

Есть информация, что недоумками в Кремле будет принято на войну с Украиной отправлять московских мажорчиков.

Но для нас – что буряты, что москвичи – все они качественно будут удобрять нашу землю. Прогонозируемо урожай будет необычайно хорошим", - заявил Марченко.

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В статье: война с Россией
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