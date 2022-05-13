Глава Одесской ОВА: В россии заканчиваются буряты. Скоро будут отправлять московских мажорчиков
Вы бурят? Как я рад
Глава Одесской ОВА Максим Марченко своеобразно прокомментировал потери в российской армии и рассказал о том, что теперь на войну могут отправлять и москвичей.
"Учитывая эффективную работу ВСУ, в россии уже заканчиваются буряты.
Есть информация, что недоумками в Кремле будет принято на войну с Украиной отправлять московских мажорчиков.
Но для нас – что буряты, что москвичи – все они качественно будут удобрять нашу землю. Прогонозируемо урожай будет необычайно хорошим", - заявил Марченко.
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