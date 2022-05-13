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Стали известны новые соперники сборной Украины перед играми против Шотландии

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Новое видео об украинском футболе от Фолстена!

Стали известны новые соперники сборной Украины перед играми против Шотландии

Новина українською

Стали известны новые соперники сборной Украины по футболу перед играми отбора в ЧМ-2022 против Шотландии.

Команда Александра Петракова сыграет еще как минимум со 4 командами, ближайший матч состоится уже 17 мая! А какие именно соперники уже ждут сборной Украины вы узнаете в этом видео!

Напомним, что в первом товарищеском поединке Украина со счетом 2:1 обыграла "Боруссию" (Менхенгладбах), а встреча с Шотландией запланирована на 1 июня!

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В статье: Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Шахтер (Донецк) война с Россией
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Источник:
ФОЛСТЕН

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