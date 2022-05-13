Стали известны новые соперники сборной Украины перед играми против Шотландии
Новое видео об украинском футболе от Фолстена!
Стали известны новые соперники сборной Украины по футболу перед играми отбора в ЧМ-2022 против Шотландии.
Команда Александра Петракова сыграет еще как минимум со 4 командами, ближайший матч состоится уже 17 мая! А какие именно соперники уже ждут сборной Украины вы узнаете в этом видео!
Напомним, что в первом товарищеском поединке Украина со счетом 2:1 обыграла "Боруссию" (Менхенгладбах), а встреча с Шотландией запланирована на 1 июня!
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Источник:ФОЛСТЕН
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