Стали известны новые соперники сборной Украины перед играми против Шотландии

Стали известны новые соперники сборной Украины по футболу перед играми отбора в ЧМ-2022 против Шотландии.

Команда Александра Петракова сыграет еще как минимум со 4 командами, ближайший матч состоится уже 17 мая! А какие именно соперники уже ждут сборной Украины вы узнаете в этом видео!

Напомним, что в первом товарищеском поединке Украина со счетом 2:1 обыграла "Боруссию" (Менхенгладбах), а встреча с Шотландией запланирована на 1 июня!