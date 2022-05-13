  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Боец из Азовстали: Даже в самых ужасных условиях мы даём вругу бой и они бегут как трусливые собаки
В тренде

Боец из Азовстали: Даже в самых ужасных условиях мы даём вругу бой и они бегут как трусливые собаки

Общие новости
(1 голосов)

Бойцы просят информационной поддержки

Боец из Азовстали: Даже в самых ужасных условиях мы даём вругу бой и они бегут как трусливые собаки

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Один из бойцов с позывным Химик, который сейчас продолжает оборонять "Азовсталь", написал о нынешнем состоянии дел в окруженном комбинате и то, что чувствуют и как воюют заблокированные украинские воины.

"Даже не знаю что рассказать…

Пока не было сети, прокручивал в голове всю свою жизнь, вспоминал детство, места где был, различные запоминающие ситуации, все было перед глазами как в фильме).

Очень много слышу от парней что когда выйдут - женятся и заведут детей, наверное это основные планы всех кто ещё не успел).

Читайте такжеДелаем невозможное: Азов продолжают выбивать оккупантов с позиций на Азовстали - ВИДЕО

Парни у которых уже есть жены и дети, когда получается увидеть видео с детьми - рыдают и улыбаются одновременно… Интересно за этим наблюдать, не передаваемые чувства, как течёт жизнь. Я всегда был человеком который сидит в углу и за всеми наблюдает со стороны…

Мы по-прежнему полны храбрости и держим оборону, оборону всей страны.

Противник каждый день пытается захватить Азовсталь, бомбит авиацией, артиллерией (всем что есть) но даже в самых ужасных условиях мы даём им бой и они как трусливые собаки бегут с позиций.

Мы не собираемся быть мучениками, мы боремся и за свои жизни тоже и ждём поддержки.

Вы делаете огромную информационную работу чтоб помочь нам, продолжайте в том же духе, поддерживайте нас информационно, орите всем про нас, вы огромные молодцы.

Хочу чтоб мои друзья ещё раз увидели своих детей и почувствовали запах своих жён.

А я всегда лишь хочу бутерброд с большим куском варенной колбасы и ряженку с курагой от Простоквашино).

Все будет хорошо, мы обязательно вернёмся", - сказано в сообщении.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде