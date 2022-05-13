Боец из Азовстали: Даже в самых ужасных условиях мы даём вругу бой и они бегут как трусливые собаки
Бойцы просят информационной поддержки
Getty Images/Global Images Ukraine
Один из бойцов с позывным Химик, который сейчас продолжает оборонять "Азовсталь", написал о нынешнем состоянии дел в окруженном комбинате и то, что чувствуют и как воюют заблокированные украинские воины.
"Даже не знаю что рассказать…
Пока не было сети, прокручивал в голове всю свою жизнь, вспоминал детство, места где был, различные запоминающие ситуации, все было перед глазами как в фильме).
Очень много слышу от парней что когда выйдут - женятся и заведут детей, наверное это основные планы всех кто ещё не успел).
Парни у которых уже есть жены и дети, когда получается увидеть видео с детьми - рыдают и улыбаются одновременно… Интересно за этим наблюдать, не передаваемые чувства, как течёт жизнь. Я всегда был человеком который сидит в углу и за всеми наблюдает со стороны…
Мы по-прежнему полны храбрости и держим оборону, оборону всей страны.
Противник каждый день пытается захватить Азовсталь, бомбит авиацией, артиллерией (всем что есть) но даже в самых ужасных условиях мы даём им бой и они как трусливые собаки бегут с позиций.
Мы не собираемся быть мучениками, мы боремся и за свои жизни тоже и ждём поддержки.
Вы делаете огромную информационную работу чтоб помочь нам, продолжайте в том же духе, поддерживайте нас информационно, орите всем про нас, вы огромные молодцы.
Хочу чтоб мои друзья ещё раз увидели своих детей и почувствовали запах своих жён.
А я всегда лишь хочу бутерброд с большим куском варенной колбасы и ряженку с курагой от Простоквашино).
Все будет хорошо, мы обязательно вернёмся", - сказано в сообщении.
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