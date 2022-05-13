Боец из Азовстали: Даже в самых ужасных условиях мы даём вругу бой и они бегут как трусливые собаки

Один из бойцов с позывным Химик, который сейчас продолжает оборонять "Азовсталь", написал о нынешнем состоянии дел в окруженном комбинате и то, что чувствуют и как воюют заблокированные украинские воины.

"Даже не знаю что рассказать…

Пока не было сети, прокручивал в голове всю свою жизнь, вспоминал детство, места где был, различные запоминающие ситуации, все было перед глазами как в фильме).

Очень много слышу от парней что когда выйдут - женятся и заведут детей, наверное это основные планы всех кто ещё не успел).

Парни у которых уже есть жены и дети, когда получается увидеть видео с детьми - рыдают и улыбаются одновременно… Интересно за этим наблюдать, не передаваемые чувства, как течёт жизнь. Я всегда был человеком который сидит в углу и за всеми наблюдает со стороны…

Мы по-прежнему полны храбрости и держим оборону, оборону всей страны.

Противник каждый день пытается захватить Азовсталь, бомбит авиацией, артиллерией (всем что есть) но даже в самых ужасных условиях мы даём им бой и они как трусливые собаки бегут с позиций.

Мы не собираемся быть мучениками, мы боремся и за свои жизни тоже и ждём поддержки.

Вы делаете огромную информационную работу чтоб помочь нам, продолжайте в том же духе, поддерживайте нас информационно, орите всем про нас, вы огромные молодцы.

Хочу чтоб мои друзья ещё раз увидели своих детей и почувствовали запах своих жён.

А я всегда лишь хочу бутерброд с большим куском варенной колбасы и ряженку с курагой от Простоквашино).

Все будет хорошо, мы обязательно вернёмся", - сказано в сообщении.