россия вывела из Севастополя в Черное море все корабли, наделенные ракетными установками

Издание Крым.Реалии сообщает о том, что из Севастопольской бухты в Черное море вышли все российские корабли, наделенные ракетным оружием.

В частности, без учета противолодочных кораблей, минных тральщиков, разведывательных кораблей и судов вспомогательного флота, в море сейчас могут находиться: все три фрегата проекта 11356Р "Буревестник", все четыре малых ракетных корабля проекта 21631 "Буян-М", 2 ракеты Бур один БДК проекта 1171 г. "Тапир".

Все эти корабли наделены ракетными установками. Все, кроме одного –большого десантного. Также издание сообщает о том, что в море вышли все действующие подлодки Черноморского флота россии.