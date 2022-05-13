  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. россия вывела из Севастополя в Черное море все корабли, наделенные ракетными установками
В тренде

россия вывела из Севастополя в Черное море все корабли, наделенные ракетными установками

Общие новости
(1 голосов)

В ход идут все средства

россия вывела из Севастополя в Черное море все корабли, наделенные ракетными установками

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Издание Крым.Реалии сообщает о том, что из Севастопольской бухты в Черное море вышли все российские корабли, наделенные ракетным оружием.

В частности, без учета противолодочных кораблей, минных тральщиков, разведывательных кораблей и судов вспомогательного флота, в море сейчас могут находиться: все три фрегата проекта 11356Р "Буревестник", все четыре малых ракетных корабля проекта 21631 "Буян-М", 2 ракеты Бур один БДК проекта 1171 г. "Тапир".

Все эти корабли наделены ракетными установками. Все, кроме одного –большого десантного. Также издание сообщает о том, что в море вышли все действующие подлодки Черноморского флота россии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Крим.Реалії

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде