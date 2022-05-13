россия вывела из Севастополя в Черное море все корабли, наделенные ракетными установками
В ход идут все средства
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Издание Крым.Реалии сообщает о том, что из Севастопольской бухты в Черное море вышли все российские корабли, наделенные ракетным оружием.
В частности, без учета противолодочных кораблей, минных тральщиков, разведывательных кораблей и судов вспомогательного флота, в море сейчас могут находиться: все три фрегата проекта 11356Р "Буревестник", все четыре малых ракетных корабля проекта 21631 "Буян-М", 2 ракеты Бур один БДК проекта 1171 г. "Тапир".
Все эти корабли наделены ракетными установками. Все, кроме одного –большого десантного. Также издание сообщает о том, что в море вышли все действующие подлодки Черноморского флота россии.
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