Правительство Украины приняло решение передать сеть АЗС Виктора Медведчука государству

Кабинет министров принял решение о передаче 172 автозаправочных станций связанной с Медведчуком сети Glusco в управление "Нафтогаза".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"У нас есть решение суда, которое предусматривает передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем. Позиция здесь четкая: активы россии и связанных с ней компаний в Украине должны перейти нашему государству и работать на благо нашей страны и всех украинцев", - отметил Шмигаль. Он добавил, что это решение поможет в преодолении дефицита топлива.

Напомним, что сеть Glusco была сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016-м году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. посредством родственной Glusco Energy S.A. Кроме АЗС, в сеть входят шесть нефтебаз.

С тех пор и до конца 2021-го года сетью владел израильский бизнесмен Нисан Моисеев, связываемый с Виктором Медведчуком. Это подтверждал и сам Моисеев – говорил, что их связывают "дружеские отношения, а не деловые".

Также отметим, что компания Glusco являлась одним из спонсоров ФК Львов.