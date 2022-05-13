Глава разведки: путин серьезно болен раком, в рф уже готовят госпереворот

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, что президент россии владимир путин серьезно болен раком и в рф уже происходит переворот с целью свержения Путина.

Об этом он рассказал в интервью Sky News, который цитирует Украинская правда.

По словам Буданова, война с Россией к середине августа достигнет переломного момента и завершится к концу года.

Он также заявил, что в России уже происходит переворот с целью свержения Путина, а российский лидер серьезно болен раком.