Глава разведки: путин серьезно болен раком, в рф уже готовят госпереворот
А война завершится в конце года
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Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, что президент россии владимир путин серьезно болен раком и в рф уже происходит переворот с целью свержения Путина.
Об этом он рассказал в интервью Sky News, который цитирует Украинская правда.
По словам Буданова, война с Россией к середине августа достигнет переломного момента и завершится к концу года.
Он также заявил, что в России уже происходит переворот с целью свержения Путина, а российский лидер серьезно болен раком.
"Перелом будет во второй половине августа. К концу этого года будет завершена большая часть активных боевых действий.
В результате мы восстановим украинские власти на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым.
Европа видит в России большую угрозу. Они боятся ее злости. Мы сражаемся с Россией восемь лет и можем сказать, что эта широко разрекламированная российская мощь – это миф. Она не так сильна. Это орда людей с оружием", - сказал Буданов.
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