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Глава разведки: путин серьезно болен раком, в рф уже готовят госпереворот

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А война завершится в конце года

Глава разведки: путин серьезно болен раком, в рф уже готовят госпереворот

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Новина українською

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, что президент россии владимир путин серьезно болен раком и в рф уже происходит переворот с целью свержения Путина.

Об этом он рассказал в интервью Sky News, который цитирует Украинская правда.

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По словам Буданова, война с Россией к середине августа достигнет переломного момента и завершится к концу года.

Он также заявил, что в России уже происходит переворот с целью свержения Путина, а российский лидер серьезно болен раком.

"Перелом будет во второй половине августа. К концу этого года будет завершена большая часть активных боевых действий.

В результате мы восстановим украинские власти на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым.

Европа видит в России большую угрозу. Они боятся ее злости. Мы сражаемся с Россией восемь лет и можем сказать, что эта широко разрекламированная российская мощь – это миф. Она не так сильна. Это орда людей с оружием", - сказал Буданов.

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