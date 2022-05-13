  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Защитники Украины с группировки Восток отбили за сутки девять атак врага
В тренде

Защитники Украины с группировки Восток отбили за сутки девять атак врага

Общие новости
(1 голосов)

Горячее направление

Защитники Украины с группировки Восток отбили за сутки девять атак врага

UA-Футбол
Новина українською

Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила о достижениях на фронте за последние сутки в своей зоне ответственности. Были отражены девять атак врага, а также нанесено огневое поражение по передовому пункту управления 1-й отдельной мотострелковой бригады так называемой "ДНР".

В результате действий наших защитников враг потерял:

личного состава – до 130;

  • танков – 2;
  • БТР – 1;
  • БМП – 5;
  • БМД – 1;
  • минометы – 2;
  • АТТ – 2;
  • БПЛА – 2.

Напомним, что всего за время полномасштабного вторжения россии в Украину ВСУ уничтожили почти 27 тысяч российских оккупантов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ОТГ "Схід"

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде