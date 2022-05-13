Защитники Украины с группировки Восток отбили за сутки девять атак врага

Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила о достижениях на фронте за последние сутки в своей зоне ответственности. Были отражены девять атак врага, а также нанесено огневое поражение по передовому пункту управления 1-й отдельной мотострелковой бригады так называемой "ДНР".

В результате действий наших защитников враг потерял:

личного состава – до 130;

танков – 2;

БТР – 1;

БМП – 5;

БМД – 1;

минометы – 2;

АТТ – 2;

БПЛА – 2.

Напомним, что всего за время полномасштабного вторжения россии в Украину ВСУ уничтожили почти 27 тысяч российских оккупантов.