Защитники Украины с группировки Восток отбили за сутки девять атак врага
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Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила о достижениях на фронте за последние сутки в своей зоне ответственности. Были отражены девять атак врага, а также нанесено огневое поражение по передовому пункту управления 1-й отдельной мотострелковой бригады так называемой "ДНР".
В результате действий наших защитников враг потерял:
личного состава – до 130;
- танков – 2;
- БТР – 1;
- БМП – 5;
- БМД – 1;
- минометы – 2;
- АТТ – 2;
- БПЛА – 2.
Напомним, что всего за время полномасштабного вторжения россии в Украину ВСУ уничтожили почти 27 тысяч российских оккупантов.
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Источник:ОТГ "Схід"
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