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россия прекращает подачу электроэнергии в Финляндию

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(1 голосов)

Это заявление прозвучало на следующий день после того, как власти Финляндии сообщили о своем намерении вступить в НАТО

россия прекращает подачу электроэнергии в Финляндию

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экспорт электроэнергии из россии в Финляндию будет прекращен с 14 мая.

Как сообщили в принадлежащей российской энергетической компании "Интер РАО" компании RAO Nordic Oy, поставки прекращаются из-за отсутствия оплаты за электроэнергию, проданную на энергетической бирже Nord Pool с 6 мая, передает ВВС.

Это заявление прозвучало на следующий день после того, как власти Финляндии сообщили о своем намерении вступить в НАТО.

Отметим, что Финляндия покупает всего 10% необходимой электроэнергии в россии.

Финский сетевой оператор Fingrid не комментирует утверждение о неуплате электроэнергии из россии, однако сообщает, что страна восполнит дефицит за счет поставок из Швеции и увеличения производства в самой Финляндии.

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В статье: война с Россией
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Источник:
BBC

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.05.2022 в 22:48
А ті прямо так спереживались...
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