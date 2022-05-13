Экс-голикпер Худжамов может побороться за место президента УАФ

Экс-вратарь, а ныне тренер голкиперов в "Полесье" Рустам Худжамов заявил, что может подать свою кандидатуру на пост президента украинской ассоциации футбола.

"Да, готов идти. Федецкий тоже готов идти со мной, и все футболисты луцкие - Герасимюк, Михалик. Мы еще выбрали, кого поставить за судьями смотреть - Рому Зозулю.

Но я не могу просто так пойти. Я могу сам, но чтобы туда пойти, нужно чтобы кто-то за меня проголосовал. Я писал, что приду и скажу: "Живем по-новому". Все "мутки, потоки" закрываются, всех выгоняем, кто не хочет меняться, кто будет воровать - будем подводить под статью криминальную. Как думаете, кто на это пойдет? Сколько людей?

Можно подумать, можно сформировать команду, если меня выдвинут. Меня мало интересовала всегда кабинетная работа, я всегда привык быть на поле. До войны я планировал открыть школу вратарскую в Киеве. Но если провластные структуры прикроют от нападок, которые точно будут, то почему нет?", - заявил Худжамов.