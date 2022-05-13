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Пентагон: Отзывы по поводу гаубиц М777 от украинских артиллеристов очень положительные

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Украинская артиллерия срывает наступление орков на Донбассе

Пентагон: Отзывы по поводу гаубиц М777 от украинских артиллеристов очень положительные

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Россия безуспешно пытается перебросить свои силы через реку Северский Донец, чтобы укрепить свои позиции на севере Донбасса.

Об этом в комментарии CNN сообщил чиновник Минобороны США.

По его словам, между Изюмом и Славянском ведутся многие бои, но россиянам там не удалось достичь особого прогресса.

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В то же время, добавил чиновник, украинская артиллерия срывает российское наступление на Донбассе.

"Отзывы по поводу гаубиц М777, которые мы получаем от артиллеристов из Украины, очень положительные", - отметил он.

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В статье: война с Россией
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Источник:
CNN

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