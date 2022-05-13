Пентагон: Отзывы по поводу гаубиц М777 от украинских артиллеристов очень положительные
Украинская артиллерия срывает наступление орков на Донбассе
Getty Images/Global Images Ukraine
Россия безуспешно пытается перебросить свои силы через реку Северский Донец, чтобы укрепить свои позиции на севере Донбасса.
Об этом в комментарии CNN сообщил чиновник Минобороны США.
По его словам, между Изюмом и Славянском ведутся многие бои, но россиянам там не удалось достичь особого прогресса.
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В то же время, добавил чиновник, украинская артиллерия срывает российское наступление на Донбассе.
"Отзывы по поводу гаубиц М777, которые мы получаем от артиллеристов из Украины, очень положительные", - отметил он.
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Источник:CNN
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