  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ребров: Россия относится ко всей Украине с каким-то особенным ожесточением
В тренде

Ребров: Россия относится ко всей Украине с каким-то особенным ожесточением

Общие новости
(1 голосов)

Мысли от украинского тренера

Ребров: Россия относится ко всей Украине с каким-то особенным ожесточением

Фото: facebook.com/alainfcae

UA-Футбол
Новина українською

Украинский тренер клуба "Аль-Айн" Сергей Ребров поделился своим мнением касательно войны в Украине.

"Обидно не только за родной город. Россия относится ко всей Украине с каким-то особенным ожесточением. Они не только захватывают земли, но и целенаправленно истребляют нашу нацию. Как россияне ведут себя в Буче, Херсоне, Мариуполе… Это невообразимо в 21-м веке! Настоящий геноцид. Страна, которая считалась соседом… А сколько родственных связей!

Посмотрите, откуда эти солдаты. Многих набирают не из Москвы или Санкт-Петербурга, а из глубинки, где основной источник информации — телевизор. Кроме этого, идет постоянное ужесточение законов по отношению к тем, кто пытается высказать альтернативное мнение", - заявил Ребров.

Напомним, что легенда киевлян - уроженец города Горловки.

Читайте такжеРебров: Сейчас я говорю на украинском языке. Не очень приятно говорить на языке страны-агрессора
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ребров война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Зеркало

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде