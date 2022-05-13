Ребров: Россия относится ко всей Украине с каким-то особенным ожесточением
Мысли от украинского тренера
Фото: facebook.com/alainfcae
Украинский тренер клуба "Аль-Айн" Сергей Ребров поделился своим мнением касательно войны в Украине.
"Обидно не только за родной город. Россия относится ко всей Украине с каким-то особенным ожесточением. Они не только захватывают земли, но и целенаправленно истребляют нашу нацию. Как россияне ведут себя в Буче, Херсоне, Мариуполе… Это невообразимо в 21-м веке! Настоящий геноцид. Страна, которая считалась соседом… А сколько родственных связей!
Посмотрите, откуда эти солдаты. Многих набирают не из Москвы или Санкт-Петербурга, а из глубинки, где основной источник информации — телевизор. Кроме этого, идет постоянное ужесточение законов по отношению к тем, кто пытается высказать альтернативное мнение", - заявил Ребров.
Напомним, что легенда киевлян - уроженец города Горловки.
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