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ООС не отстает от ОТГ Восток: за сутки отбито десять атак врага

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Луганское и Донецкое направления

ООС не отстает от ОТГ Восток: за сутки отбито десять атак врага

фото - фейсбук

UA-Футбол
Новина українською

Группировка объединенных сил докладывает об актуальной информации с фронта. За последние двадцать четыре часа защитниками Украины было отбито десять атак врага. В ходе противодействия россиянам уничтожено:

  • 5 танков;
  • 5 артиллерийских систем;
  • 6 единиц боевой бронированной техники;
  • 7 вражеских автомобилей;
  • 3 БПЛА типа "Орлан-10".

Добавим, что ранее стало известно о том, что ОТГ "Восток" за последние сутки отразило девять атак врага.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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