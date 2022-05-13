ООС не отстает от ОТГ Восток: за сутки отбито десять атак врага

Группировка объединенных сил докладывает об актуальной информации с фронта. За последние двадцать четыре часа защитниками Украины было отбито десять атак врага. В ходе противодействия россиянам уничтожено:

5 танков;

5 артиллерийских систем;

6 единиц боевой бронированной техники;

7 вражеских автомобилей;

3 БПЛА типа "Орлан-10".

Добавим, что ранее стало известно о том, что ОТГ "Восток" за последние сутки отразило девять атак врага.