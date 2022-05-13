ООС не отстает от ОТГ Восток: за сутки отбито десять атак врага
Луганское и Донецкое направления
фото - фейсбук
Группировка объединенных сил докладывает об актуальной информации с фронта. За последние двадцать четыре часа защитниками Украины было отбито десять атак врага. В ходе противодействия россиянам уничтожено:
- 5 танков;
- 5 артиллерийских систем;
- 6 единиц боевой бронированной техники;
- 7 вражеских автомобилей;
- 3 БПЛА типа "Орлан-10".
Добавим, что ранее стало известно о том, что ОТГ "Восток" за последние сутки отразило девять атак врага.
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Источник:Ukraine NOW
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