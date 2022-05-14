Залужный показал американские гаубицы М777 "в работе" - ФОТО

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный показал в действии гаубицы калибра 155 мм типа М777, которые администрация президента США предоставила украинским военным.

"Отдельные приветствия и благодарность от наших артиллеристов американскому народу за гаубицы М777.

Читайте также Украинский военные начали проходить обучение в Германии на гаубицах PzH 2000

Мои ребята знают цену артиллерии. Прежде всего, они хотели передать, что это высокоточное и очень эффективное оружие.

Вместе к Победе", - написал Залужный.