"Намечается зрадонька". Арестович рассказал о планах орков пойти в новое наступление
"Это удивительные попытки убить свои войска об нашу оборону"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Армия рф готовится к новому наступлению на нескольких направлениях, сообщает советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.
Впрочем, также он предсказывает российским оккупантам очередные неудачи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал ФЕЙГИН LIVE.
"У нас намечается "зрадонька" в виде маленького страшного российского наступления, которое они планируют сразу на нескольких направлениях. В Попасной подкопились российские войска и могут пойти на запад или на север, в районе Авдеевки "героический" штурм третий день, три штурма было, хоть их и пометелила наша артиллерия, но они подкопились и хотят пробить нас, и на Запорожском направлении подъехал танковый батальйон, который тоже хочет напасть", – рассказал советник Ермака.
Попытки пройти оборону ВСУ, по мнению Арестовича, успеха не добьются.
"Это удивительные попытки убить свои войска об нашу оборону", – резюмировал он.
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