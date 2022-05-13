"Намечается зрадонька". Арестович рассказал о планах орков пойти в новое наступление

Армия рф готовится к новому наступлению на нескольких направлениях, сообщает советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

Впрочем, также он предсказывает российским оккупантам очередные неудачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал ФЕЙГИН LIVE.

"У нас намечается "зрадонька" в виде маленького страшного российского наступления, которое они планируют сразу на нескольких направлениях. В Попасной подкопились российские войска и могут пойти на запад или на север, в районе Авдеевки "героический" штурм третий день, три штурма было, хоть их и пометелила наша артиллерия, но они подкопились и хотят пробить нас, и на Запорожском направлении подъехал танковый батальйон, который тоже хочет напасть", – рассказал советник Ермака.

Попытки пройти оборону ВСУ, по мнению Арестовича, успеха не добьются.

"Это удивительные попытки убить свои войска об нашу оборону", – резюмировал он.