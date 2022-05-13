  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Намечается зрадонька". Арестович рассказал о планах орков пойти в новое наступление
В тренде

"Намечается зрадонька". Арестович рассказал о планах орков пойти в новое наступление

Общие новости
(1 голосов)

"Это удивительные попытки убить свои войска об нашу оборону"

"Намечается зрадонька". Арестович рассказал о планах орков пойти в новое наступление

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Армия рф готовится к новому наступлению на нескольких направлениях, сообщает советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

Читайте также"Про***ли". Арестович ответил на вопрос, почему враг так быстро оккупировал Херсона

Впрочем, также он предсказывает российским оккупантам очередные неудачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал ФЕЙГИН LIVE.

"У нас намечается "зрадонька" в виде маленького страшного российского наступления, которое они планируют сразу на нескольких направлениях. В Попасной подкопились российские войска и могут пойти на запад или на север, в районе Авдеевки "героический" штурм третий день, три штурма было, хоть их и пометелила наша артиллерия, но они подкопились и хотят пробить нас, и на Запорожском направлении подъехал танковый батальйон, который тоже хочет напасть", – рассказал советник Ермака.

Попытки пройти оборону ВСУ, по мнению Арестовича, успеха не добьются.

"Это удивительные попытки убить свои войска об нашу оборону", – резюмировал он.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде