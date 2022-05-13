  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: К переговорам по Азовстали задействовали всех влиятельных посредников, которых могли
В тренде

Зеленский: К переговорам по Азовстали задействовали всех влиятельных посредников, которых могли

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Тяжелые переговоры продолжаются

Зеленский: К переговорам по Азовстали задействовали всех влиятельных посредников, которых могли

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении сообщил, что продолжаются тяжелые переговоры с оккупантами по эвакуации военных из "Азовстали".

Читайте такжеОни трусы. У России нет смелости признать поражение - обращение Зеленского

"Не прекращаем попытки спасти из Мариуполя и "Азовстали" всех наших людей. Сейчас продолжаются очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии - вывозе тяжелораненых, медиков, речь идет о большом количестве людей.

Уже задействовали для соответствующих переговоров всех в мире, которые могут быть наиболее влиятельными посредниками", - сказал Зеленский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде