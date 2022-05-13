Зеленский: К переговорам по Азовстали задействовали всех влиятельных посредников, которых могли

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении сообщил, что продолжаются тяжелые переговоры с оккупантами по эвакуации военных из "Азовстали".

"Не прекращаем попытки спасти из Мариуполя и "Азовстали" всех наших людей. Сейчас продолжаются очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии - вывозе тяжелораненых, медиков, речь идет о большом количестве людей.

Уже задействовали для соответствующих переговоров всех в мире, которые могут быть наиболее влиятельными посредниками", - сказал Зеленский.