Зеленский: К переговорам по Азовстали задействовали всех влиятельных посредников, которых могли
Тяжелые переговоры продолжаются
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении сообщил, что продолжаются тяжелые переговоры с оккупантами по эвакуации военных из "Азовстали".
"Не прекращаем попытки спасти из Мариуполя и "Азовстали" всех наших людей. Сейчас продолжаются очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии - вывозе тяжелораненых, медиков, речь идет о большом количестве людей.
Уже задействовали для соответствующих переговоров всех в мире, которые могут быть наиболее влиятельными посредниками", - сказал Зеленский.
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Источник:Українська правда
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