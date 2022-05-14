Петраков вызывает легионеров, Динамо побеждает в день 95-летия. Главные новости за 13 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 13-е мая.

Несмотря на то, что сборная Украины уже около двух недель находится в Словении, полноценными нынешние сборы назвать нельзя. Большинство лидеров "сине-желтые" все еще находятся в своих клубах, поскольку европейские чемпионаты только на финишной прямой. В пятницу Александр Петраков назвал список футболистов, выступающих за рубежом, которых он хотел бы видеть в расположении сборной. Туда вошли десять человек: Лунин, Миколенко, Соболь, Качараба, Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Зубков, Яремчук, Сикан. Часть из них прибудет с 13-го по 16-е мая, остальные - 23-го.

Еще одна новость, которая касается украинской сборной. После долгого перерыва, с общей группой стал заниматься Виктор Цыганков. Один из лидеров киевского "Динамо" пропустил половину благотворительного тура "бело-синих", а после работал индивидуально в Словении. Он также не сыграл против "Боруссии" 11-го мая. Вероятно, вингер будет готов к игре против "Эмполи", которую Украина проведет 17-го мая. Также стоит отметить, что форвард сборной Артем Довбик занимается индивидуально, в то время как Алексей Гуцуляк досрочно покинул тренировочный лагерь из-за травмы.

Несмотря на отъезд основы в расположение сборной, киевское "Динамо" не стало отменять свой благотворительный тур. В пятницу коллектив Луческу сыграл в Эстонии против местного клуба "Флора". Ослабленный состав на результат не повлиял - чемпион Украины легко победил со счетом 3:0. До перерыва забивали Викентий Волошин и Никита Бурда, после - Владислав Ванат. Отметим, что 13-го мая киевский клуб отпраздновал свой день рождения - 95 лет . Помимо этого, в этот же день 20 лет назад скончался главный человек в истории клуба - Валерий Лобановский .

Из-за войны, которую 24-го февраля развязала Россия, сборная Украины не сможет провести два домашних поединки Лиги Наций на своей территории. Пришлось искать альтернативу. В пятницу украинская ассоциация футбола сообщила, что поединки против Армении (11-го июня) и Ирландии (14-го июня) "сине-желтые" проведут в польском городе Лодзь. В схожей ситуации оказалась и украинская молодежка. Коллектив Ротаня домашние матчи июня проведет в Стамбуле . В соперниках будут Северная Македония (5-е июня) и Франция (9-е июня).