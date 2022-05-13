Стало известно, в армии какой численности нуждается МО Украины

Едва ли не впервые с начала российского вторжения украинские власти очертили количество мобилизационных резервов, которые нужны Министерству обороны Украины для ведения защиты.

"Министерство обороны ориентируется на необходимость обеспечить 1 млн. человек, которые будут сражаться с врагом", - заявил министр обороны Резников.

Отметим, что до полномасштабной войны численный состав ВСУ насчитывал около 200 тысяч человек.