Стало известно, в армии какой численности нуждается МО Украины
По словам министра Резникова
Українська Армія - це вже страшилка для росіян та білорусів
Едва ли не впервые с начала российского вторжения украинские власти очертили количество мобилизационных резервов, которые нужны Министерству обороны Украины для ведения защиты.
"Министерство обороны ориентируется на необходимость обеспечить 1 млн. человек, которые будут сражаться с врагом", - заявил министр обороны Резников.
Отметим, что до полномасштабной войны численный состав ВСУ насчитывал около 200 тысяч человек.
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