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Стало известно, в армии какой численности нуждается МО Украины

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По словам министра Резникова

Стало известно, в армии какой численности нуждается МО Украины

Українська Армія - це вже страшилка для росіян та білорусів

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Едва ли не впервые с начала российского вторжения украинские власти очертили количество мобилизационных резервов, которые нужны Министерству обороны Украины для ведения защиты.

"Министерство обороны ориентируется на необходимость обеспечить 1 млн. человек, которые будут сражаться с врагом", - заявил министр обороны Резников.

Отметим, что до полномасштабной войны численный состав ВСУ насчитывал около 200 тысяч человек.

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В статье: война с Россией
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