Украина выиграла битву за Харьков – Американский ИBВ

Эксперты американского института исследования войны ISW дошли до заключения, что россияне окончательно отступят от Харькова. Военные оккупанты решили оставить позиции у города.

Причинами считают мощное украинское контрнаступление и очень ограниченный доступ к подкреплению. В последние недели главная задача для захватчиков – это удержать свои позиции, но они все равно продолжают отступать.

“Таким образом, кажется, что Украина выиграла битву за Харьков. Украинские войска помешали российским войскам оцепить и захватить город, как это в начале полномасштабного вторжения произошло и под Киевом”, - говорится в заявлении института.

Также ISW отмечает, что в планах захватчиков попытаться удержать линию к западу от Волчанска (75 км от Харькова, 10 км от границы с россией). Цель: защита наземных линий связи от Белгорода до Изюма, правда, пока не ясно, будут ли они иметь в этом успех.

Российская армия недавно попыталась еще раз наступить из Изюма, но провалилась. Пока приказов о повторном сухопутном наступлении не поступало.