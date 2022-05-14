Украина выиграла битву за Харьков – Американский ИBВ
Россияне уже далеко отступили от областного центра
Эксперты американского института исследования войны ISW дошли до заключения, что россияне окончательно отступят от Харькова. Военные оккупанты решили оставить позиции у города.
Причинами считают мощное украинское контрнаступление и очень ограниченный доступ к подкреплению. В последние недели главная задача для захватчиков – это удержать свои позиции, но они все равно продолжают отступать.
“Таким образом, кажется, что Украина выиграла битву за Харьков. Украинские войска помешали российским войскам оцепить и захватить город, как это в начале полномасштабного вторжения произошло и под Киевом”, - говорится в заявлении института.
Также ISW отмечает, что в планах захватчиков попытаться удержать линию к западу от Волчанска (75 км от Харькова, 10 км от границы с россией). Цель: защита наземных линий связи от Белгорода до Изюма, правда, пока не ясно, будут ли они иметь в этом успех.
Российская армия недавно попыталась еще раз наступить из Изюма, но провалилась. Пока приказов о повторном сухопутном наступлении не поступало.
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