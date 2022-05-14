Оккупанты вернули домой каховского тренера по футболу, которого ранее арестовали

Тренер по футболу из Новой Каховки Ирина Петрова, которую российские захватчики похитили на улице возле подъезда ее дома 9 мая, вернулась домой 13 мая. Об этом сообщает Каховская городская территориальная громада в Фейсбуке.

"Хорошая новость. Домой вернулась тренер по футболу, новокаховчанка Ирина Петрова. Напомним, что ее 9 мая забрали в отделение полиции, где она и находилась до этого времени", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 9 мая во временно оккупированной Новой Каховке пьяные мужчины с георгиевскими лентами похитили на улице тренера по футболу, которая отказалась накануне судить футбольный турнир, организованный захватчиками. Они принудительно отвели женщину в здание отделения полиции.

Ирина Петрова работает спортивным тренером по футболу и отказалась судить соревование, посвященное "Дню победы".