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россия Ураганами атаковала Днепропетровскую область

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Обошлось без пострадавших

россия Ураганами атаковала Днепропетровскую область

Новина українською

Утро 14 марта прошло в Днепропетровской области в сопровождении воздушной тревоги. Российские войска на рассвете обстреляли Широковскую ОТО из РСЗО "Ураган". Об этом сообщает глава ОВА Валентин Резниченко.

Отмечается, что люди во время атаки захватчиков не пострадали. А вот зданиям был причинен определенный вред: в нескольких домах выбило стекла.

Также во дворах до сих пор находятся кассетные боеприпасы. Сейчас на этих опасных местах работают пиротехники.

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В статье: война с Россией
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