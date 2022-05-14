россия Ураганами атаковала Днепропетровскую область

Утро 14 марта прошло в Днепропетровской области в сопровождении воздушной тревоги. Российские войска на рассвете обстреляли Широковскую ОТО из РСЗО "Ураган". Об этом сообщает глава ОВА Валентин Резниченко.

Отмечается, что люди во время атаки захватчиков не пострадали. А вот зданиям был причинен определенный вред: в нескольких домах выбило стекла.

Также во дворах до сих пор находятся кассетные боеприпасы. Сейчас на этих опасных местах работают пиротехники.