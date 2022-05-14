Уже 27 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне в Украине

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подвел итоги потерь врага к утру 14 мая. Обращает на себя внимание пересечение отметки в 27 тысяч ликвидированных оккупантов, а также еще один сбитый вертолет.

личного состава – около 27 200 (+300) человек ликвидировано.

танков ‒ 1218 (+13) ед.

боевых бронированных машин – 2934 (+34) ед.

артиллерийских систем – 551 (+9) ед.

РСЗО – 195 (+2) ед.

средства ПВО – 88 (+0) ед.

самолетов – 200 (+0) ед.

вертолетов – 163 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 (+6).

крылатые ракеты – 95 (+0).

корабли/катера - 13 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерны - 2059 (+17) ед.

специальная техника – 42 (+1).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Славянском и Бахмутском направлении, сообщает Генштаб.