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Уже 27 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне в Украине

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Уже 27 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне в Украине

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подвел итоги потерь врага к утру 14 мая. Обращает на себя внимание пересечение отметки в 27 тысяч ликвидированных оккупантов, а также еще один сбитый вертолет.

  • личного состава – около 27 200 (+300) человек ликвидировано.
  • танков ‒ 1218 (+13) ед.
  • боевых бронированных машин – 2934 (+34) ед.
  • артиллерийских систем – 551 (+9) ед.
  • РСЗО – 195 (+2) ед.
  • средства ПВО – 88 (+0) ед.
  • самолетов – 200 (+0) ед.
  • вертолетов – 163 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 (+6).
  • крылатые ракеты – 95 (+0).
  • корабли/катера - 13 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерны - 2059 (+17) ед.
  • специальная техника – 42 (+1).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Славянском и Бахмутском направлении, сообщает Генштаб.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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vismut (Запорожье)
14.05.2022 в 10:51
27 200 (+300) это же четверть от предполагавшихся сил вторжения! И в 3 раза должно быть больше раненных. Откуда же они лезут? Ведь их уже не должно быть вообще Или что то с цифрами не так...
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