Уже 27 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне в Украине
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Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подвел итоги потерь врага к утру 14 мая. Обращает на себя внимание пересечение отметки в 27 тысяч ликвидированных оккупантов, а также еще один сбитый вертолет.
- личного состава – около 27 200 (+300) человек ликвидировано.
- танков ‒ 1218 (+13) ед.
- боевых бронированных машин – 2934 (+34) ед.
- артиллерийских систем – 551 (+9) ед.
- РСЗО – 195 (+2) ед.
- средства ПВО – 88 (+0) ед.
- самолетов – 200 (+0) ед.
- вертолетов – 163 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 (+6).
- крылатые ракеты – 95 (+0).
- корабли/катера - 13 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерны - 2059 (+17) ед.
- специальная техника – 42 (+1).
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Славянском и Бахмутском направлении, сообщает Генштаб.
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Комментарии (1)
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vismut (Запорожье)
14.05.2022 в 10:51
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