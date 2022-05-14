Болеем за Украину: где и когда смотреть финал Евровидения-2022

В субботу, 14 мая, в итальянском Турине состоится финал Евровидения-2022. Украину будет представлять рэп-группа "Kalush Orchestra", которая выступит под 12 номером.

Старт гранд-финала запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Официальным телевещателем Евровидения является UA: Первый, поэтому трансляцию проведет UA: Культура. Кроме этого доступ к просмотру будет осуществлен через диджитал-платформы: сайте “Суспильне Культура” , сайте “Суспильне Евровидение” , Facebook “Суспильне Вещание” , YouTube “Евровидение Украина” (можно будет наблюдать за работой ведущего Тимура Мирошниченко) и через приложение “Дия”.

Также на волне “Радио Проминь” состоится радиотрансляция решающего выступления крупнейшего европейского песенного конкурса.

Напомним, что "Kalush Orchestra" выступит с песней "Stefania". Голосовать за него смогут все, кто находится за границей: нужно отправить число 12 в смс на код согласно вашей стране. Также можно поддерживать исполнителей из специального приложения. В Гранд-финале Евровидения-2022 будут представлены 25 участников.