Болеем за Украину: где и когда смотреть финал Евровидения-2022
У "Калуша" большие шансы на победу
Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу, 14 мая, в итальянском Турине состоится финал Евровидения-2022. Украину будет представлять рэп-группа "Kalush Orchestra", которая выступит под 12 номером.
Старт гранд-финала запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Официальным телевещателем Евровидения является UA: Первый, поэтому трансляцию проведет UA: Культура. Кроме этого доступ к просмотру будет осуществлен через диджитал-платформы:
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Напомним, что "Kalush Orchestra" выступит с песней "Stefania". Голосовать за него смогут все, кто находится за границей: нужно отправить число 12 в смс на код согласно вашей стране. Также можно поддерживать исполнителей из специального приложения. В Гранд-финале Евровидения-2022 будут представлены 25 участников.
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