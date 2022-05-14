Гайдай: В разрушенной Попасной россияне ищут жителей и вывозят в неизвестном направлении
Оккупанты продолжают совершать военные преступления
Запорізька ОВА
На Луганщине российские захватчики насильно депортируют жителей из захваченной Попасной. Их вывозят в "лнр", и связь с ними прекращается. Об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"В захваченной Попасной орки объявили охоту на мирных жителей. Боевики обследуют руины в поисках живых людей и под дулами автоматов вывозят на оккупированные еще в 2014 году территории – в Первомайск и Стаханов.
Людей удерживают против их воли. Родственники не могут с ними связаться. Что происходит с попаснянами, находящимися у захватчиков – неизвестно.
Город разрушен до основания. Под оккупацией остались более полутора тысяч жителей, которые выезжать не захотели", - подчеркнул Гайдай.
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