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Гайдай: В разрушенной Попасной россияне ищут жителей и вывозят в неизвестном направлении

Общие новости
(1 голосов)

Оккупанты продолжают совершать военные преступления

Гайдай: В разрушенной Попасной россияне ищут жителей и вывозят в неизвестном направлении

Запорізька ОВА

Новина українською

На Луганщине российские захватчики насильно депортируют жителей из захваченной Попасной. Их вывозят в "лнр", и связь с ними прекращается. Об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В захваченной Попасной орки объявили охоту на мирных жителей. Боевики обследуют руины в поисках живых людей и под дулами автоматов вывозят на оккупированные еще в 2014 году территории – в Первомайск и Стаханов.

Людей удерживают против их воли. Родственники не могут с ними связаться. Что происходит с попаснянами, находящимися у захватчиков – неизвестно.

Город разрушен до основания. Под оккупацией остались более полутора тысяч жителей, которые выезжать не захотели", - подчеркнул Гайдай.

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В статье: война с Россией
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Источник:
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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
14.05.2022 в 11:36
Мразь! Уроди!!!
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