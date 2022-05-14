Глава Харьковской ОВА: На Изюмском направлении ВСУ перешли в контрнаступление
Слава ВСУ!
Фото: Reuters
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что Вооруженные Силы Украины перешли в контрнаступление на одной из самых трудных точек фронта:
“Самой горячей точкой остается Изюмское направление. Там наши Вооруженные Силы перешли в контрнаступление, враг о некоторых направлениях отступает. Это результат характера наших ВСУ. Верим в наши Вооруженные Силы!”, - заявил Синегубов.
Также глава ОВА рассказал о других населенных пунктах области:
“В минувшие сутки враг не наносил ударов по Харькову, сосредоточил внимание на позициях ВСУ и по общинам области. От обстрелов страдают: Чугуев, Дергачи, Золочев, Лозовая и другие”
Напомним, что именно на Изюмском направлении были сформированы наиболее многочисленные группировки российских войск с начала полномасштабного вторжения.
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