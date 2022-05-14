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Глава Харьковской ОВА: На Изюмском направлении ВСУ перешли в контрнаступление

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(1 голосов)

Слава ВСУ!

Глава Харьковской ОВА: На Изюмском направлении ВСУ перешли в контрнаступление

Фото: Reuters

Новина українською

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что Вооруженные Силы Украины перешли в контрнаступление на одной из самых трудных точек фронта:

“Самой горячей точкой остается Изюмское направление. Там наши Вооруженные Силы перешли в контрнаступление, враг о некоторых направлениях отступает. Это результат характера наших ВСУ. Верим в наши Вооруженные Силы!”, - заявил Синегубов.

Также глава ОВА рассказал о других населенных пунктах области:

“В минувшие сутки враг не наносил ударов по Харькову, сосредоточил внимание на позициях ВСУ и по общинам области. От обстрелов страдают: Чугуев, Дергачи, Золочев, Лозовая и другие”

Напомним, что именно на Изюмском направлении были сформированы наиболее многочисленные группировки российских войск с начала полномасштабного вторжения.

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В статье: война с Россией Олег Синегубов
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Источник:
Олег Синєгубов

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Комментарии (2)
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Zaragoza
14.05.2022 в 14:26
ВСУ
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
14.05.2022 в 13:54
Хай береже вас Господь , хлопці ЗСУ ! Давіть рашистську гниду !
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