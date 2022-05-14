Российские СМИ распространяют информацию о секретных базах НАТО на острове Хортица

Россияне 12 мая уже во второй ударили по острову Хортица. Как выяснилось, ватные паблики уже начали распространять информацию о секретных базах НАТО. Об этом и ситуации вокруг острова рассказал волонтер "Легиона Свободы" Константин Денисов в эфире Эспрессо ТВ :

“Это уже не первый удар по Хортице, разрушены несколько построек. Жертв нет. По версии "ватных пабликов" там располагаются секретные базы НАТО, и орки бьют по этим базам, чтобы уничтожать наемников. Никаких секретных баз там нет. Самый большой пожар начался в сердцах Запорожцев. Орки просто не понимают, что за Хортицу Запорожье будет не просто бить, Запорожье будет рвать каждого оккупанта. Это святое место для нас. Они этого не понимают, но мы им объясним", – заявил Денисов.

Также волонтер "Легиона Свободы" заверил, что Днепровская ГЭС не готова повиноваться оккупантам: