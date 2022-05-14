В Офисе президента призвали как можно скорее ввести эмбарго на российскую нефть
Это необходимо для скорейшего окончания войны
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Советник Президента Зеленского Олег Устенко заявил, что у Украины нет времени ждать полгода до начала действия нефтяного эмбарго, пока россия продолжает убивать наших граждан.
"Россия получает один миллиард долларов в день от экспорта нефти. Вы можете представить себе, сколько ракет, оружия и бомб они могут купить за шесть месяцев до полного введения эмбарго… Мы хотим, чтобы это эмбарго вступило в силу немедленно. У нас нет лишних шести месяцев ждать, пока Россия продолжает убивать наших граждан", – сказал чиновник.
"Предельная стоимость добычи российской нефти составляет около 10 долл. за баррель. России следует разрешить забирать эти 10 долл. за проданный баррель, а средства сверх этой суммы следует конфисковать с помощью санкций. Эти деньги должны поступить в специальный фонд для восстановления Украины", – подчеркнул он.
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