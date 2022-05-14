В Офисе президента призвали как можно скорее ввести эмбарго на российскую нефть

Советник Президента Зеленского Олег Устенко заявил, что у Украины нет времени ждать полгода до начала действия нефтяного эмбарго, пока россия продолжает убивать наших граждан.

"Россия получает один миллиард долларов в день от экспорта нефти. Вы можете представить себе, сколько ракет, оружия и бомб они могут купить за шесть месяцев до полного введения эмбарго… Мы хотим, чтобы это эмбарго вступило в силу немедленно. У нас нет лишних шести месяцев ждать, пока Россия продолжает убивать наших граждан", – сказал чиновник.