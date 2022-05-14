МИД стран G7 на саммите договорились усиливать всестороннюю изоляцию россии

Министры иностранных дел стран Большой семерки договорились продолжить работу над экономической и политической изоляцией россии. Также они будут решать проблему глобальной нехватки продовольствия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление этих же министров.

Топ-дипломаты Великобритании, США, Германии, Франции, Италии, Канады, Японии и ЕС также пообещали предоставлять оружие Украине в борьбе против российских оккупантов ровно столько, сколько потребуется.

Важными факторами борьбы с захватчиками станет поэтапный отказ закупки российской нефти странами-членами ЕС. Кстати, этот вопрос должен будет уже окончательно принят на следующей неделе, несмотря на противоборство Венгрии.

Также G7 будет бороться против российской пропаганды, направленной на обвинение стран Запада в продовольственном кризисе, который московия сама и создала войну. Кроме того, призвали Китай не помогать россии.