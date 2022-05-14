Посольство Румынии вернулось в Киев

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску сообщил о возобновлении работы румынского посольства в Киеве. Об этом он написал в Твиттере.

"Очень рад сообщить, что с сегодняшнего дня посольство Румынии в Киеве возобновило свою деятельность. Румыния полностью поддерживает своего партнера Украину в ее смелой борьбе за свободу!", – написал Ауреску.

Как сообщалось, в середине февраля Румыния эвакуировала из Киева часть своих дипломатов, а 26 февраля, после полномасштабного вторжения россии в Украину, приостановила работу посольства.