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Посольство Румынии вернулось в Киев

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Дипломаты уже на своих местах

Посольство Румынии вернулось в Киев

Українська правда

Новина українською

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску сообщил о возобновлении работы румынского посольства в Киеве. Об этом он написал в Твиттере.

"Очень рад сообщить, что с сегодняшнего дня посольство Румынии в Киеве возобновило свою деятельность. Румыния полностью поддерживает своего партнера Украину в ее смелой борьбе за свободу!", – написал Ауреску.

Как сообщалось, в середине февраля Румыния эвакуировала из Киева часть своих дипломатов, а 26 февраля, после полномасштабного вторжения россии в Украину, приостановила работу посольства.

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В статье: Румыния война с Россией
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