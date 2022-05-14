  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Делегация Сената США посетила Киев
В тренде

Делегация Сената США посетила Киев

Общие новости
(1 голосов)

Владимир Зеленский встретил американских друзей

Делегация Сената США посетила Киев

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с делегацией Сената США во главе с лидером республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митчеллом Макконнеллом.

"Это мощный сигнал двухпартийной поддержки Украины со стороны Конгресса Соединенных Штатов, а также американского народа. Спасибо за ваше лидерство в помощи в нашей борьбе не только за свое государство, но и за демократические ценности и свободы. Мы очень ценим это", - прокомментировал визит. американских коллег наш президент.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде