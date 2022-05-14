Делегация Сената США посетила Киев
Владимир Зеленский встретил американских друзей
Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с делегацией Сената США во главе с лидером республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митчеллом Макконнеллом.
"Это мощный сигнал двухпартийной поддержки Украины со стороны Конгресса Соединенных Штатов, а также американского народа. Спасибо за ваше лидерство в помощи в нашей борьбе не только за свое государство, но и за демократические ценности и свободы. Мы очень ценим это", - прокомментировал визит. американских коллег наш президент.
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