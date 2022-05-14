Кулеба: Если не будет нефтяного эмбарго, путин сможет праздновать

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал включение нефтяного эмбарго в шестой пакет санкций против россии.

Я считаю, если в этом пакете не будет нефтяного эмбарго, путин сможет праздновать, потому что это впервые европейское единство будет разрушено через одну страну – Венгрию", – заявил Кулеба.