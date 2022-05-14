Решение о 40 млрд от США будет принято на следующей неделе
Также стоит вопрос признания россии страной спонсором терроризма
Facebook Andrij Sybiha
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сибига Андрей подытожил визит делегации Сената США в Киев.
"Президент завершил встречу с влиятельными американскими сенаторами-республиканцами. А главное - настоящими друзьями Украины. Сегодня у нашего государства твердая двухпартийная и двухпалатная поддержка американских друзей. И американского народа", - написал Сибига на своей странице в фейсбуке.
Также заместитель руководителя ОП заявил, что на следующей неделе следует ожидать решения по 40 млрд. дол. США поддержки. Как и дальнейшее ужесточение санкций в отношении российского агрессора и наращивание оборонной поддержки и реализацию программы ленд-лиза.
Также актуальный вопрос признания россии страной спонсором терроризма.
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