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Решение о 40 млрд от США будет принято на следующей неделе

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Также стоит вопрос признания россии страной спонсором терроризма

Решение о 40 млрд от США будет принято на следующей неделе

Facebook Andrij Sybiha

Новина українською

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сибига Андрей подытожил визит делегации Сената США в Киев.

"Президент завершил встречу с влиятельными американскими сенаторами-республиканцами. А главное - настоящими друзьями Украины. Сегодня у нашего государства твердая двухпартийная и двухпалатная поддержка американских друзей. И американского народа", - написал Сибига на своей странице в фейсбуке.

Также заместитель руководителя ОП заявил, что на следующей неделе следует ожидать решения по 40 млрд. дол. США поддержки. Как и дальнейшее ужесточение санкций в отношении российского агрессора и наращивание оборонной поддержки и реализацию программы ленд-лиза.

Также актуальный вопрос признания россии страной спонсором терроризма.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
Facebook Andrij Sybiha

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