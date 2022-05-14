Решение о 40 млрд от США будет принято на следующей неделе

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сибига Андрей подытожил визит делегации Сената США в Киев.

"Президент завершил встречу с влиятельными американскими сенаторами-республиканцами. А главное - настоящими друзьями Украины. Сегодня у нашего государства твердая двухпартийная и двухпалатная поддержка американских друзей. И американского народа", - написал Сибига на своей странице в фейсбуке.

Также заместитель руководителя ОП заявил, что на следующей неделе следует ожидать решения по 40 млрд. дол. США поддержки. Как и дальнейшее ужесточение санкций в отношении российского агрессора и наращивание оборонной поддержки и реализацию программы ленд-лиза.

Также актуальный вопрос признания россии страной спонсором терроризма.