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Российские оккупанты хотят провести перепись населения в Херсонской области

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Военные преступники ищут варианты по "статусу" временно оккупированных территорий

Российские оккупанты хотят провести перепись населения в Херсонской области

Фото: Радіо Свобода

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Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала о том, что российские оккупанты планируют провести "перепись" населения в Херсонской области, так же, как это было во временно оккупированном Крыму в 2014 году.

Жители Генического района начали получать сообщения с призывом обратиться в сельский совет с документами. При себе они должны иметь паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, пенсионное удостоверение, удостоверение личности с инвалидностью.

В объявлениях указывается, что это касается только тех, кто имеет местную прописку.

Оккупанты планируют начать "перепись" в понедельник, 16 мая, и завершить к концу месяца.

Учитывая, что идея с "референдумом" на Херсонщине провалилась, российские оккупанты рассматривают разные варианты по "статусу" временно оккупированных территорий, в том числе и создание так называемого крымского федерального округа.

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В статье: война с Россией
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