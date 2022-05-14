Российские оккупанты хотят провести перепись населения в Херсонской области
Военные преступники ищут варианты по "статусу" временно оккупированных территорий
Фото: Радіо Свобода
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала о том, что российские оккупанты планируют провести "перепись" населения в Херсонской области, так же, как это было во временно оккупированном Крыму в 2014 году.
Жители Генического района начали получать сообщения с призывом обратиться в сельский совет с документами. При себе они должны иметь паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, пенсионное удостоверение, удостоверение личности с инвалидностью.
В объявлениях указывается, что это касается только тех, кто имеет местную прописку.
Оккупанты планируют начать "перепись" в понедельник, 16 мая, и завершить к концу месяца.
Учитывая, что идея с "референдумом" на Херсонщине провалилась, российские оккупанты рассматривают разные варианты по "статусу" временно оккупированных территорий, в том числе и создание так называемого крымского федерального округа.
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