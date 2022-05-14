Россияне продолжают сбрасывать на Азовсталь бомбы и шмурмовать завод

Российские кафиры продолжают штурмовать "Азовсталь", где находятся наши защитники и сотни раненых бойцов. Об этом сообщает отряд "Азов", героически держащий оборону на предприятии.

В течение всего 80-го дня полномасштабного вторжения страны-агрессора, оккупант сбрасывает на защитников Мариуполя авиабомбы, задействует тяжелую артиллерию и танки. Применяет большое количество пехоты для попыток штурма украинских позиций.

Несмотря на крайне критическую ситуацию, защитники, прилагая сверхчеловеческие усилия, отражают попытки прорвать позиции защитников и сдерживают войска противника.