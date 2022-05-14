  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне продолжают сбрасывать на Азовсталь бомбы и шмурмовать завод
В тренде

Россияне продолжают сбрасывать на Азовсталь бомбы и шмурмовать завод

Общие новости
(1 голосов)

Украинские защитник отражают попытки прорвать позиции

Россияне продолжают сбрасывать на Азовсталь бомбы и шмурмовать завод

АЗОВ

Новина українською

Российские кафиры продолжают штурмовать "Азовсталь", где находятся наши защитники и сотни раненых бойцов. Об этом сообщает отряд "Азов", героически держащий оборону на предприятии.

В течение всего 80-го дня полномасштабного вторжения страны-агрессора, оккупант сбрасывает на защитников Мариуполя авиабомбы, задействует тяжелую артиллерию и танки. Применяет большое количество пехоты для попыток штурма украинских позиций.

Несмотря на крайне критическую ситуацию, защитники, прилагая сверхчеловеческие усилия, отражают попытки прорвать позиции защитников и сдерживают войска противника.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Азов Азовсталь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
АЗОВ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде