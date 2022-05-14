Россияне продолжают сбрасывать на Азовсталь бомбы и штурмовать завод
Украинские защитник отражают попытки прорвать позиции
АЗОВ
Российские кафиры продолжают штурмовать "Азовсталь", где находятся наши защитники и сотни раненых бойцов. Об этом сообщает отряд "Азов", героически держащий оборону на предприятии.
В течение всего 80-го дня полномасштабного вторжения страны-агрессора, оккупант сбрасывает на защитников Мариуполя авиабомбы, задействует тяжелую артиллерию и танки. Применяет большое количество пехоты для попыток штурма украинских позиций.
Несмотря на крайне критическую ситуацию, защитники, прилагая сверхчеловеческие усилия, отражают попытки прорвать позиции защитников и сдерживают войска противника.
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Источник:АЗОВ
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