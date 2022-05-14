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Подоляк: Новая реальность для путина - границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга

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Президент Финляндии лично сообщил путину о намерении вступить в Альянс

Подоляк: Новая реальность для путина - границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга

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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал телефонный разговор президента Финляндии Саули Ниинисте с главой россии путиным.

"россия окончательно надоела всему миру, угрозы Москвы больше никого не интересуют. Границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга - так можно перевести разговор Саули Ниинисте с российским президентом по дипломатическому языку на простой. Добро пожаловать в новую реальность, господин путин", - написал Подоляк.

Напомним, сегодня президент Финляндии по телефону сообщил Путину о намерении вступить в НАТО.

"Разговор был прямолинейным и прошел без обострений. Было важно избегать напряженности", – так прокомментировал разговор финский президент.

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В статье: Владимир Путин война с Россией Михаил Подоляк
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Источник:
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