Сегодня впервые за долгое время удалось провести эвакуацию из Северодонецка
До этого было очень опасно
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что впервые за долгое время удалось провести эвакуацию мирных жителей из Северодонецка.
Раньше эвакуация была очень опасной из-за постояных обстрелов российскими оккупантами.
Сегодня из опасной зоны удалось вывезти 17 гражданских, среди которых трое - дети.
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Источник:Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)
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