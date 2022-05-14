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Сегодня впервые за долгое время удалось провести эвакуацию из Северодонецка

Общие новости
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До этого было очень опасно

Сегодня впервые за долгое время удалось провести эвакуацию из Северодонецка

Новина українською

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что впервые за долгое время удалось провести эвакуацию мирных жителей из Северодонецка.

Раньше эвакуация была очень опасной из-за постояных обстрелов российскими оккупантами.

Сегодня из опасной зоны удалось вывезти 17 гражданских, среди которых трое - дети.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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