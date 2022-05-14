Вооруженные силы Приднестровья переведены на повседневный режим работы
Группы российских войск продолжают находиться в повышенной степени готовности
Приднестровье
Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 18:00 80-х суток российского вторжения доложил о ситуации на государственных границах.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка изменений не претерпела, противник активных действий не проводил.
На территории Гомельской области республики беларусь фиксируется на проведение работ по разминированию местности в районах бывшего базирования подразделений российской федерации.
На территории Приднестровского региона Молдавии вооруженные формирования переведены на повседневный режим работы. В то же время, подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в повышенной степени боевой готовности.
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