Вооруженные силы Приднестровья переведены на повседневный режим работы

Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 18:00 80-х суток российского вторжения доложил о ситуации на государственных границах.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка изменений не претерпела, противник активных действий не проводил.

На территории Гомельской области республики беларусь фиксируется на проведение работ по разминированию местности в районах бывшего базирования подразделений российской федерации.

На территории Приднестровского региона Молдавии вооруженные формирования переведены на повседневный режим работы. В то же время, подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в повышенной степени боевой готовности.