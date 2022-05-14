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Евровидение 2022: смотреть онлайн бесплатно финал конкурса

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Держим кулаки за наших

Евровидение 2022: смотреть онлайн бесплатно финал конкурса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в Турине состоится финал песенного конкурса Евровидение 2022. Нам будет за кого болеть - одним из главных фаворитов события считается украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефанія". Смотрите трансляцию прямо на нашем сайте в плеере Youtube. Начало события в 22:00 по киевскому времени.

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Напомним, что в финале выступят 25 стран. У Украины 12-й номер.

Евровидение 2022: гранд-финал

  1. Чехия: We Are Domi — Lights Off
  2. Румыния: WRS — Llámame
  3. Португалия: MARO — Saudade Saudade
  4. Финляндия: The Rasmus — Jezebel
  5. Швейцария: Marius Bear — Boys Do Cry
  6. Франция: Alvan & Ahez — Fulenn
  7. Норвегия: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana
  8. Армения: Rosa Linn — Snap
  9. Италия: Mahmood & Blanco — Brividi
  10. Испания: Chanel — SloMo
  11. Нидерланды: S10 — De Diepte
  12. Украина: Kalush Orchestra — Stefania
  13. Германия: Malik Harris — Rockstars
  14. Литва: Monika Liu — Sentimentai
  15. Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black
  16. Бельгия: Jérémie Makiese — Miss You
  17. Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together
  18. Исландия: Systur — Með Hækkandi Sól
  19. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul
  20. Швеция: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer
  21. Австралия: Sheldon Riley — Not The Same
  22. Великобритания: Sam Ryder — SPACE MAN
  23. Польша: Ochman — River
  24. Сербия: Konstrakta — In Corpore Sano
  25. Эстония: STEFAN — Hope
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