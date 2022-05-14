Евровидение 2022: смотреть онлайн бесплатно финал конкурса

Сегодня в Турине состоится финал песенного конкурса Евровидение 2022. Нам будет за кого болеть - одним из главных фаворитов события считается украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефанія". Смотрите трансляцию прямо на нашем сайте в плеере Youtube. Начало события в 22:00 по киевскому времени.

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Напомним, что в финале выступят 25 стран. У Украины 12-й номер.

Евровидение 2022: гранд-финал