Евровидение 2022: смотреть онлайн бесплатно финал конкурса
Держим кулаки за наших
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в Турине состоится финал песенного конкурса Евровидение 2022. Нам будет за кого болеть - одним из главных фаворитов события считается украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефанія". Смотрите трансляцию прямо на нашем сайте в плеере Youtube. Начало события в 22:00 по киевскому времени.
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Напомним, что в финале выступят 25 стран. У Украины 12-й номер.
Евровидение 2022: гранд-финал
- Чехия: We Are Domi — Lights Off
- Румыния: WRS — Llámame
- Португалия: MARO — Saudade Saudade
- Финляндия: The Rasmus — Jezebel
- Швейцария: Marius Bear — Boys Do Cry
- Франция: Alvan & Ahez — Fulenn
- Норвегия: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana
- Армения: Rosa Linn — Snap
- Италия: Mahmood & Blanco — Brividi
- Испания: Chanel — SloMo
- Нидерланды: S10 — De Diepte
- Украина: Kalush Orchestra — Stefania
- Германия: Malik Harris — Rockstars
- Литва: Monika Liu — Sentimentai
- Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black
- Бельгия: Jérémie Makiese — Miss You
- Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together
- Исландия: Systur — Með Hækkandi Sól
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul
- Швеция: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer
- Австралия: Sheldon Riley — Not The Same
- Великобритания: Sam Ryder — SPACE MAN
- Польша: Ochman — River
- Сербия: Konstrakta — In Corpore Sano
- Эстония: STEFAN — Hope
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