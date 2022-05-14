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Новая президент Венгрии поддержала вступление Украины в ЕС и осудила российскую агрессию

Общие новости
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(2 голосов)

"Мы навсегда скажем нет всем усилиям восстановить Советский Союз"

Новая президент Венгрии поддержала вступление Украины в ЕС и осудила российскую агрессию

Новина українською

Новая президент Венгрии Каталина Новак во время церемонии своей инаугурации озвучила свою позицию насчет российского вторжения в Украину.

"Затянутое тучами небо бросает тень на жизнь. Это война. Это не виртуальная реальность видеоигры, это не CGI, не Photoshop, не фильм о войне, это та самая кровавая реальность... Реальный плач детей, грохот танков, треск орудий..." – заявила президент.

Также Новак назвала 10 пунктов, в которых четко изложила позицию по поводу российской агрессии.

– Мы осуждаем путинскую агрессию, вооруженное нападение на суверенное государство.

– Мы навсегда скажем "нет" всем усилиям восстановить Советский Союз.

– Мы, венгры, хотим мира здесь и в соседних странах, мы хотим мира, а не войны.

– Мы требуем расследования и наказания военных преступлений.

– Мы не нейтральны, мы на стороне невинных жертв и правды. Мы выполняем свои обязательства в рамках ЕС и НАТО, но, если этого захотят венгерские интересы, мы скажем нет.

– Ни при каких обстоятельствах мы не хотим отказываться от своего суверенитета, за который неоднократно сражались, и постоянно развиваем наши оборонные силы.

– Мы поддерживаем вступление Украины в ЕС.

– Мы готовы жертвовать ради мира и не будем препятствовать помощи наших союзников, но мы не согласимся на решения, требующие от венгров больше жертв, чем вред, который они причиняют российскому агрессору.

– Мы рады быть посредником между сторонами войны.

– Мы настаиваем на обеспечении прав венгров, проживающих в Украине, как раньше, так и сейчас.

Напомним, 44-летняя Новак заменила ушедшего с должности Яноша Адера после завершения второго срока и таким образом стала первой женщиной-президентом Венгрии.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Telex

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.05.2022 в 21:41
Поки що це тільки слова.
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Лекарь (село Дарница)
14.05.2022 в 20:32
Ніякої довіри її словам нема. Вона з орбановської шайки
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