Новая президент Венгрии поддержала вступление Украины в ЕС и осудила российскую агрессию
"Мы навсегда скажем нет всем усилиям восстановить Советский Союз"
Новая президент Венгрии Каталина Новак во время церемонии своей инаугурации озвучила свою позицию насчет российского вторжения в Украину.
"Затянутое тучами небо бросает тень на жизнь. Это война. Это не виртуальная реальность видеоигры, это не CGI, не Photoshop, не фильм о войне, это та самая кровавая реальность... Реальный плач детей, грохот танков, треск орудий..." – заявила президент.
Также Новак назвала 10 пунктов, в которых четко изложила позицию по поводу российской агрессии.
– Мы осуждаем путинскую агрессию, вооруженное нападение на суверенное государство.
– Мы навсегда скажем "нет" всем усилиям восстановить Советский Союз.
– Мы, венгры, хотим мира здесь и в соседних странах, мы хотим мира, а не войны.
– Мы требуем расследования и наказания военных преступлений.
– Мы не нейтральны, мы на стороне невинных жертв и правды. Мы выполняем свои обязательства в рамках ЕС и НАТО, но, если этого захотят венгерские интересы, мы скажем нет.
– Ни при каких обстоятельствах мы не хотим отказываться от своего суверенитета, за который неоднократно сражались, и постоянно развиваем наши оборонные силы.
– Мы поддерживаем вступление Украины в ЕС.
– Мы готовы жертвовать ради мира и не будем препятствовать помощи наших союзников, но мы не согласимся на решения, требующие от венгров больше жертв, чем вред, который они причиняют российскому агрессору.
– Мы рады быть посредником между сторонами войны.
– Мы настаиваем на обеспечении прав венгров, проживающих в Украине, как раньше, так и сейчас.
Напомним, 44-летняя Новак заменила ушедшего с должности Яноша Адера после завершения второго срока и таким образом стала первой женщиной-президентом Венгрии.
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