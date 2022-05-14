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Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине пророссийских партий

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Нужно отгородиться от всего российского

Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине пророссийских партий

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сегодня, 14-го мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности пророссийских партий в Украине.

Документ расширяет список оснований для запрета политической партии через суд. Такими основаниями является оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии против Украины, в частности путем представления вооруженной агрессии российской федерации и/или республики Беларусь против Украины как внутреннего или гражданского конфликта, гражданской войны.

В случае запрета трибуналом политической силы имущество, средства и другие её активы переходят в собственность страны.

Напомним, что ранее была ликвидирована пророссийская партия ОПЗЖ, но ее депутаты не сдали мандаты, а объявили о создании новой политической платформы.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.05.2022 в 21:38
Назву партії змінити легко. Краще заборонити працювати всім, хто раніше мав відношення до проросійських партій на провладних посадах.
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