Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине пророссийских партий
Нужно отгородиться от всего российского
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 14-го мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности пророссийских партий в Украине.
Документ расширяет список оснований для запрета политической партии через суд. Такими основаниями является оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии против Украины, в частности путем представления вооруженной агрессии российской федерации и/или республики Беларусь против Украины как внутреннего или гражданского конфликта, гражданской войны.
В случае запрета трибуналом политической силы имущество, средства и другие её активы переходят в собственность страны.
Напомним, что ранее была ликвидирована пророссийская партия ОПЗЖ, но ее депутаты не сдали мандаты, а объявили о создании новой политической платформы.
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