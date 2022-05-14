Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине пророссийских партий

Сегодня, 14-го мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности пророссийских партий в Украине.

Документ расширяет список оснований для запрета политической партии через суд. Такими основаниями является оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии против Украины, в частности путем представления вооруженной агрессии российской федерации и/или республики Беларусь против Украины как внутреннего или гражданского конфликта, гражданской войны.

В случае запрета трибуналом политической силы имущество, средства и другие её активы переходят в собственность страны.

Напомним, что ранее была ликвидирована пророссийская партия ОПЗЖ, но ее депутаты не сдали мандаты, а объявили о создании новой политической платформы.