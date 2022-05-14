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Стивен Кинг: путин думал, что Украина - болонка, но оказалось что имеет дело с росомахой

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Легендарный писатель о российском вторжении

Стивен Кинг: путин думал, что Украина - болонка, но оказалось что имеет дело с росомахой

Twitter Stephen King

Новина українською

Американский писатель Стивен Кинг, известный как "Король ужасов", потролил русского диктатора путина.

"путин думал, что имеет дело с болонкой. Оказалось, что он столкнулся с росомахой. Слава Украине!" - написал Стивен Кинг в своем твиттере.

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В статье: Владимир Путин война с Россией Стивен Кинг
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