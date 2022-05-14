Стивен Кинг: путин думал, что Украина - болонка, но оказалось что имеет дело с росомахой
Легендарный писатель о российском вторжении
Twitter Stephen King
Американский писатель Стивен Кинг, известный как "Король ужасов", потролил русского диктатора путина.
"путин думал, что имеет дело с болонкой. Оказалось, что он столкнулся с росомахой. Слава Украине!" - написал Стивен Кинг в своем твиттере.
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