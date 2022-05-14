Колона из 500+ машин добралась из Мариуполя в Запорожье
Люди наконец-то в безопасности
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что сегодня вечером эвакуационная колонна наконец-то добралась в Запорожье.
От 500 до 1000 автомобилей с мариупольцами ждали более трех дней, до того как их наконец-то пропустили.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Евровидение 2022: смотреть онлайн бесплатно финал конкурса
- Топовый испанский клуб заинтересован подписать Ярмоленко на правах свободного агента
- Мирон Маркевич: Возглавить Шахтер? Почему бы и нет?
- Сотруднику Азовстали, раскрывшему схему подземных тоннелей, объявлено подозрение в госизмене
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти