Колона из 500+ машин добралась из Мариуполя в Запорожье

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что сегодня вечером эвакуационная колонна наконец-то добралась в Запорожье.

От 500 до 1000 автомобилей с мариупольцами ждали более трех дней, до того как их наконец-то пропустили.