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Колона из 500+ машин добралась из Мариуполя в Запорожье

Общие новости
(2 голосов)

Люди наконец-то в безопасности

Колона из 500+ машин добралась из Мариуполя в Запорожье

Новина українською

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что сегодня вечером эвакуационная колонна наконец-то добралась в Запорожье.

От 500 до 1000 автомобилей с мариупольцами ждали более трех дней, до того как их наконец-то пропустили.

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В статье: Мариуполь война с Россией
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