В зоне ООС за сутки ВСУ уничтожили 27 единиц техники и отбили 12 атак

Группировка Объединенных сил подытожила события на фронте за 14 мая.

Обстановка сложная, но контролируемая. Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 12 атак врага. Еще на 6 локациях продолжаются бои с оккупантом.

Наши отважные воины наносят российским захватчикам значительные потери в живой силе и технике.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

• 8 танков;

• 5 артиллерийских систем;

• 9 единиц боевой бронированной техники;

• 5 вражеских автомобилей;

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и один тактический разведывательный БПЛА "Элерон".